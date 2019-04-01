РИАМО - 1 апр. В Московской городской думе прошла церемония открытия экспозиции «Возвращение в родную гавань», посвященной творчеству Дмитрия Русича («Валдайского затворника»), передает в понедельник корреспондент РИАМО.

На церемонии открытия присутствовали депутат Мосгордумы Александр Семенников, куратор выставки Дмитрий Юрьев.

«В 1974 году за эти картины человека преследовали, и в 2019-м эти картины выставляются в центре Московской городской думы, в центре города Москвы, в органе законодательной власти, в государственном парламенте. Художник остался верен себе, он говорит о том, что он видит, о том, что его волнует, о том, что он чувствует, как изменились мы. Очень хорошо, что мы стали больше понимать творчество, стали лучше относиться к тем людям, которые позволяют нам заглянуть немного в будущее. Спасибо именно Дмитрию Русичу за его творческое проявление. Надеюсь, как можно больше людей узнает о творчестве Русича», - сказал Семенников.

На выставке представлен автопортрет Русича с одноименным названием, так же выставлены работы «Ввысь», «Диалог», «Вечер», «Выбор», «Татьяна», «Безбожье» и другие.

Куратор выставки призвал обратить внимание на «холсты-предсказания» художника. «Возвращение в родную гавань» - работа о присоединении Крыма в 2014 году. Портрет Брежнева - он был написан за две-три недели до смерти генерального секретаря.

«Я могу о каждом из его холстов говорить не меньше часа, на каждом - огромное количество информации. Его работы - это прорыв в кинетическом искусстве, а конкретно - в оп-арте (раздел кинетического искусства, который использует оптические иллюзии для создания движения на статичном холсте – ред.)», - подчеркнул Юрьев.

Он также отметил, что некоторые работы художник писал долго. Например, на написание холста «Рыба в духовке» у Русича ушло порядка 15 лет.

Русич родился в Москве в 1958 году. Сейчас проживает в глухой деревушке на Валдае. Особенность его работ определяет критическое отношение к действительности и неприятие несправедливости. Художник известен тем, что его работы «движутся» - оп-арт, также известен своими предсказаниями.