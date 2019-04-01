РИАМО - 1 апр. Около 350 новобранцев из Балашихи планируют призвать на срочную службу в Вооруженные Силы РФ в ходе весенней призывной кампании 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«За время весенней призывной кампании 2019 года из Балашихи планируется призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы России около 350 новобранцев. Призывная комиссия начала работу», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что призывники из Балашихи будут проходить службу в Западном военном округе: Вологде, Воронеже, Липецке, Нижнем Новгороде и других городах. Также новобранцы могут остаться служить в воинских подразделениях города.

Весенний призыв на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался с понедельника, в этом году призовут служить 135 тысяч россиян. Призыв завершится 15 июля. Срок службы составит 12 месяцев.