РИАМО - 1 апр. Подошел к концу заключительный этап Московской предпрофессиональной олимпиады, в финал мероприятия вышли 882 школьника 8–11-х классов, успешно выступивших на отборочном этапе, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как уточняется в материале, состязания прошли по трем направлениям – инженерно-конструкторскому, технологическому и научно-технологическому. В индивидуальном зачете дети решали междисциплинарные и проектные задачи, в командном они выполняли кейсовые задания.

«В финале олимпиады ребята должны решить конкретную практическую задачу в режиме реального времени, опираясь на знания, навыки и умения, а также используя технологии из профессиональной области, которыми они овладели в процессе решения домашних кейсов (их условия объявляются заранее)», – сказала руководитель лаборатории инженерных образовательных проектов центра педагогического мастерства Наталья Петровская.

Ребята осваивают необходимые технологии, получают новые знания, работают на сложном оборудовании, добавила она.

Московская предпрофессиональная олимпиада проводится с 2016 года. Ее организаторы – городской департамент образования и науки, Центр педагогического мастерства, Курчатовский институт, Московский политехнический университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «МИЭТ», МИРЭА – Российский технологический университет.