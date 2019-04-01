РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 апр. День открытых дверей прошел в родильном доме городской больницы подмосковного Королева, мероприятие посетили около 200 человек, сообщается в Instagram-аккаунте Королевской городской больницы.

«Беспрецедентное количество гостей посетили Королевский родильным дом в минувшую субботу (30 марта – ред.), на День открытых дверей пришли почти 200 будущих родителей!» – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в числе гостей были члены общественной палаты Королева.

Дни открытых дверей проводят в роддоме Королева ежемесячно. В ходе мероприятия будущие родители могут задать интересующие вопросы врачам, а также осмотреть отделения, палаты и оборудование родильного дома.