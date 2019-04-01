РИАМО - 1 апр. Часы работы подмосковных налоговых инспекций продлили в последний месяц декларационной кампании, подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ можно до 30 апреля с 09:00 до 20:00 в будние дни, с 10:00 до 15:00 – в выходные, говорится в сообщении пресс-службы УФНС России по Московской области.

«Тридцать дней осталось у граждан, чтобы успеть задекларировать доходы за 2018 год, не нарушая срока. Крайний срок подачи декларации в этом году – 30 апреля», – говорится в сообщении.

В течение апреля прием деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ будет осуществляться в рабочие дни – с 09:00 до 20:00; в субботу – с 10:00 до 15:00.

Кроме того, во всех налоговых инспекциях пройдет всероссийская акция «День открытых дверей» 4–5 апреля и 25–26 апреля, в рамках которой налогоплательщики могут получить консультации по вопросам декларирования доходов, заполнить и подать декларацию.

Также на сайте ФНС России размещена программа «Декларация», она позволяет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, сформирует документ для представления в налоговые органы.

На граждан, представляющих декларацию исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации не распространяется. Эти декларации можно представить в течение всего года без каких-либо налоговых санкций. Однако если налогоплательщик заявляет в декларации не только право на налоговый вычет, но и доходы, подлежащие декларированию, то такую декларацию он обязан представить в установленный законодательством срок.

Несвоевременное представление декларации является нарушением налогового законодательства, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа – от 5 до 30% от суммы неуплаченного по декларации налога, но не менее 1 тысячи рублей.