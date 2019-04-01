РИАМО - 1 апр. На социальную поддержку жителей Москвы в текущем году выделили около 450 миллиардов рублей, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«Мы на заседании президиума правительства Москвы отчитались о проделанной работе по государственной программе социальной поддержке москвичей за 2018 год и наметили планы на уже текущий 2019 год. Если говорить о программе в целом, то на ее реализацию из бюджета города Москвы и других бюджетов – федерального, бюджетных фондов – выделено около 450 миллиардов рублей», – сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Он уточнил, что средства направят на социальные выплаты, социальные услуги, социальное обслуживание.

Петросян добавил, что в Москве около 4,5 миллионов человек имеют различные льготы и являются получателями той или иной меры социальной поддержки.