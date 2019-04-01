РИАМО - 1 апр. Карантин по бешенству животных, установленный в январе текущего года, сняли на территории городского округа Дубна, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (1 апреля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 28 января 2019 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Жуковского городского округа Дубна», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят на всей территории округа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.