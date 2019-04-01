РИАМО – 1 апр. Правительство Москвы на промышленной ярмарке Hannover Messe – 2019 в Германии представило проект второй столичной канатной дороги, которая появится между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал», сообщает «Интерфакс».

Протяженность канатной дороги через Химкинское водохранилище составит 2,3 километра. Здесь можно будет оплатить проезд картой «Тройка» по действующему тарифу на поездку на метро.

«Правительство Москвы в понедельник (1 апреля – ред.) представило проект второй канатной дороги, которая свяжет станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Презентация прошла на промышленной ярмарке Hannover Messe – 2019 в Германии», – отмечается в сообщении.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, канатная дорога соединит соседние районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, и будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть.

От станций метро к станциям канатной дороги будут созданы наземные пешеходные галереи. Планируется, что пассажиропоток на канатной дороге составит до 2,5 тысяч человек в час пик или до 19 тысяч человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Кроме того, канатная дорога станет привлекательным туристическим аттракционом.

Строительство планируется провести за счет внебюджетных средств. Общий объем инвестиций составит не менее 3,16 миллиарда рублей.

Первая канатная дорога Воробьевы горы – Лужники открылась в Москве осенью 2018 года.