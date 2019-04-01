РИАМО – 1 апр. В министерстве труда и социальной защиты РФ предложили методы нематериальной мотивации сотрудников госсферы, в частности, руководителям рекомендуют проводить «физкультурные паузы», а также вешать фото отличившихся сотрудников на доску почета, сообщает Газета.ru.

«Согласно представленному документу (Минтруда – ред.), для служащих нужно создать оптимальные организационно-технические и психофизиологические условия. Так, руководителям предлагается организовать для сотрудников ежедневные пятиминутные «физкультурные паузы» и говорить им «спасибо» и «молодец». Кроме того, служащих можно награждать грамотами, ценными подаркам и сувенирами и размещать их фотографии на доске почета», – отмечается в сообщении.

Также руководителям рекомендуют предоставлять работникам возможности для самореализации.

В министерстве считают, что эти меры повысят мотивацию сотрудников и помогут повысить их вовлеченность в работу.