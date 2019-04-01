РИАМО - 1 апр. Минмособлимущество предоставило в аренду 17 гектаров земли в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск ООО «Евразийский торгово-логистический центр» для реализации крупного инвестпроекта – строительства торгово-логистического центра, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Предоставление земли инвесторам является одним из драйверов развития муниципальных образований. Реализация инвестпроектов – это всегда дополнительные рабочие места и увеличение поступлений в местные бюджеты и бюджет области. Строительство торгово-логистического центра создаст 34 рабочих места, а поступления в бюджеты всех уровней за время реализации проекта составят порядка 5,5 миллиардов рублей», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В Чашникове будет создан индустриальный парк площадью 35 гектаров с офисными, торговыми и производственно-складскими помещениями. Общий объем финансирования проекта составит более 8 миллиардов рублей.

Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на первый квартал 2023 года.