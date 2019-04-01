РИАМО - 1 апр. На севере столицы в районе Ховрино завершается строительство первого крупного деревянного храмового комплекса в честь 12 апостолов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Храм возводится в рамках программы строительства новых православных храмов. Уже готово главное здание храма, на купол поднят золоченый крест, строители выложили полы и завершили внутреннюю отделку. Сейчас осталось установить иконостас, над которым вручную работают мастера Троице-Сергиевой лавры.

«Деревянный храм с шатровым завершением является одним из самых необычных храмов в районе. Возводится он по индивидуальному проекту из лиственницы по традиционным технологиям. Все строительные работы производятся вручную, включая сборку, как это делали древние мастера», – заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что при строительстве храма специалисты используют передовые современные технологии. Храм, стоящий на монолитном фундаменте, будет соединен с приходским домом крытыми галереями. Дом-причта кирпичный с монолитным основанием, будет увенчан колокольней.

Храм в честь 12 апостолов в Ховрине было решено строить из дерева, исходя из стесненных условий площадки, «насыщенности» участка подземными инженерными коммуникациями, а также из-за значительного перепада рельефа. Храм также интересен своим техническим решением и по конструктивным особенностям: четверик размером 11 на 11 метров сделан без единой опоры благодаря системе клееных балок, поддерживающих конструкцию. Благодаря такой технологии у специалистов появилась возможность сделать деревянный храм значительно больших размеров.

В храме будут находиться помещения Воскресной школы и актовый зал. К концу текущего года строительные работы планируют закончить и сдать храмовый комплекс в эксплуатацию.

Программа строительства православных храмов реализуется полностью на пожертвования.

«Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Программа реализуется во всех округах столицы, кроме Центрального. В Северном административном округе возводится пять храмовых комплексов, два храма находятся в стадии проектирования, один объект – в стадии подготовки к строительству», – подчеркивается в материале.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

Эта программа демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.