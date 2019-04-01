РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. Подольская спортсменка Полина Ивойлова победила во Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Краса Руси», сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

Спортивное мероприятие проходило с 27 по 31 марта в городе Иваново. Более 750 спортсменок из 30 регионов страны в возрасте от 7 до 20 лет приняли участие в соревнованиях.

«Гимнастки спортивной школы «Весна» микрорайона Климовск достойно представили наш округ. Так, Полина Ивойлова стала победительницей соревнований по программе КМС», – говорится в сообщении.

Также в рамках соревнований Арина Опольская и Полина Селезнева заняли четвертые места среди девочек 2008 и 2010 годов рождения.