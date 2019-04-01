РИАМО – 1 апр. В столичном районе Северный появится новое пожарное депо на четыре поста, возведение объекта начнется в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Новое пожарное депо на четыре поста появится в районе Северный по адресу: Дмитровское шоссе, владение 163. В настоящий момент ведется проектирование объекта. Строительство начнется в следующем году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что общая площадь трехэтажного здания пожарного депо зданий составит 4360 квадратных метров.

«Пожарное депо рассчитано на четыре спецмашины с отдельным боксом автомойки и ремонтным отсеком», – уточняется в сообщении.

На первом этаже депо разместится гараж пожарных автомобилей и технический блок их обслуживания, а также диспетчерская группа.

«На втором и третьем этажах предусмотрены учебные и административные помещения, кабинет для работы с населением, тренажерный и актовый залы», – перечисляется в материале.

Для личного состава будет создана учебно-спортивная зона с размещением 10-метровой тренировочной пожарной башни и скалодрома.

«Помимо этого, оборудуют беговую дорожку, учебный пожарный гидрант и водоем на 2,5 кубометра с площадкой для стоянки пожарного автомобиля и парковкой на 15 машин», – дополняется в материале.

Кроме этого, для въезда-выезда с территории пожарного депо предусмотрено строительство новой дороги с выездом на Долгопрудненское шоссе.

«Создание нового пожарного депо позволит существенно сократить время прибытия пожарных к месту вызова. Пожарное депо будет оснащено современной техникой и оборудованием, укомплектовано профессиональными кадрами, что обеспечит безопасность жителей и городской инфраструктуры», – уверен Бочкарев.

Он напомнил, что всего по поручению мэра Москвы адресной инвестиционной программой города в 2019 – 2022 годах предусмотрено строительство пяти пожарных депо.