РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В Ледовом дворце «Витязь» в подмосковном Подольске 6 и 7 апреля проведут сеансы массовых катаний для горожан, сообщается в группе «Ледовый дворец Витязь Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей округа на один из лучших катков Подмосковья – в Ледовый дворец «Витязь»! Сообщаем, что дети в возрасте до 7 лет допускаются на каток только в сопровождении взрослого с билетом и на коньках. На семейный час допускаются только родители с детьми в возрасте до 10 лет. Так, 6 апреля семейный час будет проводиться с 19:00 до 20:00, массовое катание – с 20:30 до 21:30. В воскресенье, 7 апреля, семейный час начнется в 17:30 и продлится до 18:30, массовое катание – с 19:00 до 20:00 и с 20:30 до 21:30», – говорится в сообщении.

Стоимость семейного часа – 250 рублей, массовое катание – дети до 10 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей. Прокат коньков – 150 рублей. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)765-40-67.