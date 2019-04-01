РИАМО - 1 апр. Мосгорсуд приговорил бизнесмена Георгия Фомченкова к семи годам заключения в колонии строгого режима за государственную измену, он является фигурантом дела о госизмене в отношении бывшего полковника центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Вынесен приговор в отношении Георгия Фомченкова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима», - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело в отношении Фомченкова было выделено в отдельное производство, так как было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он является фигурантом дела о государственной измене бывшего полковника центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, которых Московский окружной военный суд приговорил к 22 и 14 годам колонии соответственно за госизмену. Их уличили в передаче иностранным спецслужбам некой информации — какой именно, официально не сообщалось.