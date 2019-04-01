РИАМО - 1 апр. Нетрезвый мужчина ударил полицейского и натравил на него собаку во время задержания на Судостроительной улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В службу «02» из службы «112» поступило сообщение о мелком хулиганстве по адресу: улице Судостроительная, дом 49, корпус 3. Мужчина 1994 года рождения выгуливал немецкую овчарку, при этом вел себя неадекватно и на замечания сотрудников полиции не реагировал.

«При задержании мужчина оказал сопротивление, рукой нанес удар по лицу, находившемуся на службе полицейскому, после чего, спустил собаку с поводка в сторону сотрудника, которая его укусила», – говорится в сообщении.

Полицейский обращался в медучреждение, после оказания помощи был отпущен.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статьи 20.1 КоАП РФ. В настоящее время в отношении злоумышленника принято процессуальное решение.