РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. В подмосковном Подольске выбрали победителя муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный», им стала Татьяна Клипина из школы №32, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В муниципальном этапе конкурса приняли участие 37 педагогов из 35 общеобразовательных учреждений муниципалитета. По итогам трех туров финалистами стали 7 классных руководителей: Светлана Худякова (лицей №23), Татьяна Клипина (школа №32), Светлана Майер (гимназия имени Подольских курсантов), Анастасия Иванова (МБОУ СОШ №6), Елена Кушпира (МОУ СОШ №35), Жанна Яшкова (гимназия №7), Вера Свешникова (школа №34).

«Татьяна Клипина, классный руководитель 2Б класса школы №32 Подольска, победила на муниципальном этапе регионального конкурса «Самый классный классный-2019». Теперь Татьяна будет представлять городской округ Подольск на областном этапе профессиональных состязаний, который пройдет в сентябре», – говорится в сообщении.

Конкурсантам предстояло преодолеть три тура испытаний. Первый прошел в ноябре 2018 года. Участники представили экспертной комиссии портфолио, в него входили план работы, протоколы родительских собраний и многое другое. На втором этапе, в феврале 2019 года, конкурсанты провели открытые внеклассные мероприятия по темам, которые выбрали сами. Третий тур прошел в конце марта.