РИАМО – 1 апр. В Басманном районе столицы отремонтируют дом, построенный более 130 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: улица Жуковского, дом 1/2/10, строение 2, ЦАО.

«Капитальный ремонт предусмотрен в двухэтажном кирпичном доме, построенном в 1887 году по индивидуальному проекту. По результатам обследования здания проектными решениями в рамках капитального ремонта многоквартирного дома предусмотрены фасадные работы, а именно, ремонт штукатурного слоя и окраска стен фасада, а также восстановление декоративных элементов, установка кронштейна для фасадного флагштока и замена наружного водостока», – отмечается в сообщении.

Кроме того, проектом запланирована окраска цоколя по предварительно подготовленной поверхности и устройство новых оконных отливов из оцинкованного металлического листа. При этом существующая планировка жилых помещений сохранится.