РИАМО – 1 апр. В России мужчинам могут разрешить добиваться возврата своей фамилии после развода, по мнению парламентариев, многих мужчин сегодня беспокоит то, что бывшие жены продолжают носить их фамилии, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам петербургского депутата-единоросса Владимира Петрова, сегодня многие мужчины не хотят, чтобы бывшие жены носили их фамилии. Закон не предусматривает ограничений по этому вопросу. Он утонил, что уже обратился в Минюст с просьбой внести поправки в Семейный кодекс и другие документы, регламентирующие бракоразводный процесс.

«Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии», – объяснил Петров.

Как рассказала юрист по семейным и наследственным спорам Елена Батюня, на данный момент смена фамилии в законодательстве закреплена как личное неимущественное право. Идею Петрова она считает «однобокой». Она дополнила, что сегодня нередки случаи, когда мужчина берет фамилию жены или супруги используют двойную фамилию.