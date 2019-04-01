РИАМО - 1 апр. Поезд смертельно травмировал мужчину и женщину около станции «Отрадное» в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

«По предварительной информации в районе железнодорожной станции «Отрадное» смертельно травмированы мужчина 1967 года рождения и женщина 1976 года рождения, которые шли вдоль железнодорожных путей», – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.