РИАМО - 1 апр. Жителям Северо-Восточного округа столицы путем голосования в проекте «Активный гражданин» предлагают определить место проведения семейного экологического квеста «По станциям природы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участникам голосования предлагают шесть вариантов. Среди них – фаунистический заказник «Долгие пруды», природный заказник «Северный», усадьба Архангельское-Тюриково, ландшафтный заказник «Лианозовский», комплексный заказник «Алтуфьевский» и природный заказник «Медведковский», – говорится в сообщении.

Голосование продлится до 24 апреля. После его окончания организаторы разработают специальный маршрут. Само мероприятие проведут в мае.

Участники квеста будут отгадывать загадки и решать ребусы. Для того чтобы победить, понадобятся не только знания о природе, но и смекалка.