РИАМО – 1 апр. Порядка 300 миллионов человек воспользовались Московским центральным кольцом с момента открытия в 2016 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

«С момента открытия в сентябре 2016 года МЦК перевезло 300 миллионов пассажиров. Это превысило самые смелые ожидания», – написал градоначальник.

Собянин уверен, что благодаря удобной стыковке с другим городским транспортом МЦК выбирает все больше горожан.

Кроме того, мэр столицы разместил фото юбилейного пассажира.