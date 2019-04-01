РИАМО – 1 апр. Порядка 300 миллионов человек воспользовались Московским центральным кольцом с момента открытия в 2016 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
«С момента открытия в сентябре 2016 года МЦК перевезло 300 миллионов пассажиров. Это превысило самые смелые ожидания», – написал градоначальник.
Собянин уверен, что благодаря удобной стыковке с другим городским транспортом МЦК выбирает все больше горожан.
Кроме того, мэр столицы разместил фото юбилейного пассажира.
С момента открытия в сентябре 2016 года #МЦК перевезло 300 млн пассажиров. Это превысило самые смелые ожидания. Благодаря удобной стыковке с другим городским транспортом Московское центральное кольцо выбирает все больше горожан. На фото - юбилейный пассажир. pic.twitter.com/0JlFOkRHjS— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 апреля 2019 г.
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