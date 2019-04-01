РИАМО - 1 апр. Головинский суд столицы до 22 апреля продолжит рассматривать вопрос о лишении родительских прав матери, которая оставила своего ребенка в захламленной квартире в Москве, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Досудебная подготовка по делу Гаращенко продлена до 22 апреля до 15:00 и 15:05. Для привлечения органов опеки по месту прохождения реабилитации ребенка», – говорится в сообщении.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки.Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка. Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

Пятилетнюю девочку лечили врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой. Главный врач больницы отметил, что состояние девочки удовлетворительно, она хорошо социализирована. Ребенок понемногу говорит шепотом, повторяет слова, узнает героев из мультиков, хорошо ест.