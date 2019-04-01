РИАМО - 1 апр. Столичным автомобилистам посоветовали выезжать в сторону востока города после 22:00, в связи с закрытием станций Сокольнической линии на участке курсирует компенсационный транспорт, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«В вечерний час пик на машине в сторону Сокольников, Черкизова и так далее сегодня и до пятницы лучше выезжать после 22:00. На метро – стоит выбрать синюю ветку или #МЦК. #КМ и 13-й трамвай быстрые, но возможности «Комсомольской» не безграничны – там можно потерять время», – говорится в сообщении.

Станции Сокольнической линии подземки «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского» закрыли в субботу для завершения строительства Большой кольцевой линии метро по 5 апреля.

Автобусы КМ ходят каждую минуту и соединяют «Комсомольскую» с «Черкизовской», делая остановки у промежуточных станций. Трамваи №13 курсируют раз в пять минут от «Бульвара Рокоссовского» до площади трех вокзалов.

Станции «красной» линии закрыли для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро. На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная».