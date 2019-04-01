РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Спортсмены из подмосковного Подольска завоевали девять медалей на очередном этапе Кубка Московской области по армейскому рукопашному бою, сообщается на сайте администрации округа.

Соревнования проходили 31 марта в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

«Девять медалей различного достоинства завоевали воспитанники клуба при подольской городской организации «Братство десантников» на V этапе Кубка Московской области по армейскому рукопашному бою «Юный армеец». Всего на турнире подольский клуб под руководством тренера Антона Банщикова представляли 10 ребят в возрасте 7-13 лет», – говорится в сообщении.

Наибольшего успеха добился Егор Трофимов (возраст 10 лет, вес 37 килограммов), который занял первое место. Остальные ребята заняли вторые и третьи места.