РИАМО – 1 апр. В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя столицы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»)», – сказала собеседник агентства.

Иванова добавила, что по данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем высказывания угроз и применения насилия, завел двух 14-летних девочек в свою квартиру на юго-востоке Москвы и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление иных возможных эпизодов аналогичной преступной деятельности», – уточнила Иванова.

В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, резюмировала она.

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