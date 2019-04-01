РИАМО - 1 апр. В министерстве природных ресурсов РФ назначили нового главу Росгеологии, им стал бывший замглавы Минэкономразвития Сергей Горьков, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин назначил бывшего замглавы Минэкономразвития Сергей Горькова новым главой Росгеологии. В понедельник (1 апреля – ред.) чиновник представил сотрудникам государственного холдинга их нового руководителя», – говорится в сообщении.

По словам Кобылкина, у предприятия лучшие компетенции в стране.

«Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх», – полагает Кобылкин.

Он также уточнил, что не сомневается в компетенции Горькова.

Ранее Горьков руководил Сбербанком и «Внешэкономбанком». Он начал свою карьеру еще в 90-е годы, занимал разные руководящие должности в банке «Менатеп».

Бывший руководитель Росгеологии Роман Панов директивой правительства РФ отправлен в отставку. Экс-замглавы Росгеологии Руслан Горринг находится под стражей по обвинению в мошенничестве.