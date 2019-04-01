РИАМО - 1 апр. ПАО «МОЭК» готовит свои производственные объекты к завершению отопительного сезона 2018–2019 годов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Дату окончания отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы.

«В соответствии с законодательством, решение о завершении принимается, когда в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов Цельсия. Поэтапное отключение отопления проводится в течение трех дней более чем в 70 тысячах зданий (в том числе около 33 тысяч жилых домов) со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения», – отмечается в материале.

С начала марта проводятся мероприятия по обеспечению надежной работы объектов теплоснабжения, сохранности зданий и предотвращению подтоплений объектов МОЭК в период весеннего паводка.

Организовано круглосуточное дежурство ответственных сотрудников аппарата управления, филиалов и предприятий МОЭК, а также проведение регулярных проверок состояния тепловых пунктов, байпасов, приточно-вытяжной вентиляции, подводных теплофикационных тоннелей, подземных сооружений.

Кроме того, в рамках завершения осенне-зимнего периода ведутся плановые работы по приведению внешнего вида объектов ПАО «МОЭК» в соответствие со столичными стандартами: проводится уборка территорий, покраска и помывка зданий, обустройство газонов и другое.

В материале добавляется, что в 2018 году системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим работы с 29 апреля; в 2017 году – с 1 мая, но из-за аномального похолодания подача тепловой энергии в жилые дома и объекты социальной сферы была возобновлена до 18 мая; в 2016 году – с 4 мая.



В межотопительный период МОЭК проведет профилактический и капитальный ремонт на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностику сетей и перекладку трубопроводов с применением новых технологий.



ПАО «МОЭК» – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ «Мосэнерго», собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.