РИАМО - 1 апр. В Московской области за пять лет капитально отремонтировали 300 многоквартирных домов в бывших военных городках, в текущем году планируется отремонтировать еще 58, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировано порядка 300 многоквартирных домов из жилищного фонда бывших военных городков. В плане на 2019 год – капремонт еще 58 многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) Подмосковья рассчитана до 2049 года. В нее включено 1 128 домов, расположенных в бывших военных городках. Это практически весь жилищный фонд переданных в муниципальную собственность поселений. Исключения, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, составляют аварийные дома, запланированные к переселению, а также МКД, в которых менее пяти квартир.

С 2012 года в рамках соглашения между правительством Московской области и министерством обороны РФ ведется работа по передаче имущества военных городков в муниципальную собственность. До передачи состояние многих многоквартирных домов, инженерных сетей, соцобъектов характеризовалось значительным износом.

«С 2014 года в Московской области улучшено качество жизни почти полумиллиона жителей 44-х бывших военных городков в 35 муниципалитетах. Работы проводились в рамках госпрограмм Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»», – подчеркнул Пестов.