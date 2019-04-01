РИАМО - 1 апр. В Московской области продолжается досрочная сдача единого государственного экзамена, которая стартовала в регионе 20 марта и продлится до 10 апреля, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Первого апреля в Московской области в рамках досрочного периода сдачи ЕГЭ прошли экзамены по иностранным языкам, физике и биологии. Для проведения было задействовано пять пунктов: в Балашихе, Красногорске, Химках, Электростали и Одинцове», – рассказала Забралова.

За ходом проведения экзаменов следили 15 общественных наблюдателей, в том числе 10 представителей Российского союза молодежи.

По словам Ксении Никоновой, проводившей общественный контроль в Электростали, экзамены прошли без нарушений.

«Прекрасная школа, в которой работают доброжелательные люди, готовые прийти на помощь. Уровень проведения высокий. Команда организаторов – настоящие профессионалы, четко знающие свою работу. В ходе наблюдения нарушений не выявлено», – отметила она.

Досрочный период сдачи единого госэкзамена стартовал в Подмосковье 20 марта, в нем примут участие свыше 1,5 тысяч человек. Испытания продлятся до 10 апреля.