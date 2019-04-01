РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 апр. В микрорайоне Кузнечики Подольска установили восемь урн для мусора, все они расположены на пешеходной зоне по улице Генерала Стрельбицкого, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«Сделаем наш микрорайон чище. Муниципальным бюджетным учреждением «Подольский комбинат благоустройства» на пешеходной зоне улицы Генерала Стрельбицкого в микрорайоне Кузнечики Подольска были установлены урны для мусора в количестве восьми штук», – говорится в сообщении.

Наличие урн должно существенно уменьшить количество мусора, которое уборщикам приходится собирать в кустах и на газоне.