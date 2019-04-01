РИАМО - 1 апр. Информация о том, что вблизи станции столичного метро «Академическая» эвакуаторщики ненадежно закрепили автомобиль, в результате чего он сорвался и получил повреждения, не соответствует действительности, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Ранее в социальных сетях появилась фотография автомобиля, подвешенного за заднее колесо во время эвакуации. Снимок был сделан вблизи станции метро «Академическая».

«Случай произошел вчера в районе станции метро «Академическая». Автомобиль попал в ДТП и перевернулся, перегородил движение у автобусной остановки. На место был вызван эвакуатор АМПП, который поднял машину и погрузил ее на частный эвакуатор. Движение быстро восстановили, у владельца машины претензий к работникам АМПП нет», - сказал собеседник агентства.