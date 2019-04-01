РИАМО - 1 апр. Студенты кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также учащиеся старших классов школы №12 Воскресенского района Подмосковья приехали с экскурсией на очистные сооружения АО «Воскресенские минеральные удобрения», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В рамках проекта «Уралхим – образование» АО «Воскресенские минеральные удобрения» продолжает проводить мероприятия, направленные на знакомство молодого поколения с работой химкомбината и его природоохранной деятельностью.

«Будущих экологов интересовали химический состав поступающих на сооружения стоков и характер загрязнений, схема работы оборудования очистки воды, возможные объемы переработки сточных вод. Учащиеся спрашивали об особенностях работы сотрудников цеха, о требованиях при трудоустройстве и необходимом уровне профессиональных знаний», — говорится в сообщении.

Цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод – важнейший экологический и социальный объект, обслуживающий Воскресенский район и Егорьевск. Каждые сутки здесь очищают до 80 тысяч кубометров сточных вод. Это сложный, многоступенчатый процесс. На первом этапе стоки отделяют от мусора на механизированных решетках, а также от нерастворимых примесей в песколовках и первичных отстойниках. Следующий этап - биологическая очистка, которая проводится в специальных аэрируемых резервуарах – аэротенках.

«Понаблюдать за работой микроорганизмов, поглощающих загрязнения, студенты смогли в бактериологической лаборатории, где проводятся гидробиологические исследования. После того, как сточные воды отделяют от активного ила во вторичных отстойниках, они поступают в отделение доочистки, где, пройдя фильтрацию, приобретают привычную чистоту и прозрачность», — добавляется в сообщении.

Ежегодно проводимые в рамках ремонтной кампании мероприятия повышают надежность действующего в НиОПСВ оборудования, энергоэффективность технологического процесса самой очистки и сохраняют высокие показатели очистки поступающих сюда сточных вод.

Кураторы экскурсионных групп – преподаватели вуза и учителя химии – поблагодарили сотрудников цеха за увлекательный рассказ и отметили важность посещения действующих предприятий для подкрепления полученных теоретических знаний на практике, а также не исключили, что полученная информация будет использована в будущих научно-исследовательских работах.