РИАМО – 1 апр. Сбербанк с апреля прошлого года по март 2019 года одобрил более 90 сделок по кредитованию застройщиков с использованием эскроу-счетов на общую сумму более 102 миллиардов рублей, в рейтинге по объему кредитования лидирующую позицию занимает Московский регион, сообщил журналистам вице-президент ПАО «Сбербанк», директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.



«Три месяца назад динамика (сделок и заявок со счетами эскроу - ред.) была достаточно спокойной. Сейчас и по счетам эскроу, и по количеству заявок - динамика достаточно позитивная. Если полгода назад было 10 одобренных кредитов со счетами эскроу, то сейчас 91. В девять раз выросло количество», - уточнил Бессонов.



Он отметил, что сумма одобренных сделок по кредитованию долевого строительства с использованием счетов эскроу составляет более 102 миллиардов рублей. По объему кредитования столица России является безусловным лидером – 62 миллиарда рублей, на втором месте находится Московская область – 4,1 миллиарда рублей, тройку регионов-лидеров замыкает Ленинградская область – 3,8 миллиарда рублей.



По его словам, в Сбербанке на рассмотрении находится 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 заявок с использованием счетов эскроу.



Кроме того, при рассмотрении каждой заявки по кредитованию застройщика в Сбербанке постоянно обсуждается вопрос о том, какие могут быть ставки при применении счетов эскроу. Бессонов завил, что процентная ставка на стадии строительства может быть равна 0%.



«Если продажи квартир физическим лицам через счета эскроу превышают примерно в два раза ту сумму, которую застройщик выбирает по кредитной линии, открытой ему банком, то ставка примерно получается близка к нулю. Когда уже начинается более активная выборка, она естественно возрастает и может быть 4,5,6%, которая идет на протяжении всего периода инвестиционной фазы», - уточнил Бессонов.



Он также упомянул о новой продуктовой линейке Сбербанка, которой может воспользоваться застройщик, если у него не будет достаточно денег на новый проект. В частности, это «Кредит под будущую прибыль действующих проектов», который был утвержден и введен по всей сети 6 марта.



«Кредит под будущую прибыль ориентирован на то, что застройщик ведет и строит ряд существующих проектов, там у него образуется потенциал, образуется прибыль, которую он будет получать в течение 2-3 лет. Мы с учетом этой прибыли выдаем ему сейчас деньги на новый проект, который мы не анализируем. По сути, мы берем риски на текущий проект», - объяснил Бессонов.



Также Сбербанк запустил комплексное предложение для застройщиков и покупателей.



«Мы предлагаем застройщику либо получить всю экономию от средств на счетах эскроу самому, либо он может по своему выбору отдать часть экономии физическим лицам, которые покупают квартиру через ипотеку, тогда ипотечная ставка будет ниже. Если стандартная ставка – это 10,6%, то специальная ипотечная ставка может быть 9% годовых. Таким образом, это заинтересует большое количество физических лиц через ипотеку покупать квартиры, а застройщикам быстрее их продать», - сказал вице-президент ПАО «Сбербанк».



В конце встречи он напомнил, что Сбербанк постоянно помогает застройщикам адаптироваться к новой схеме финансирования долевого строительства, в частности, постоянно проводит для них семинары.

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