РИАМО - 1 апр. В Раменской центральной районной больнице прошла акция по комплексному обследованию органов дыхания, на обследование приглашали, прежде всего, пациентов из группы риска, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В минувшие выходные врачи Раменской центральной районной больницы провели акцию по низкодозной томографии грудной клетки - скринингу рака легких и других заболеваний органов дыхания. Диагностику прошли 25 человек», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он добавил, что на комплексное обследование приглашали, прежде всего, пациентов из группы риска — курящих людей в возрасте от 55 лет.

«Участники акции прошли спирометрию – контроль функций внешнего дыхания, осмотр терапевта и низкодозную компьютерную томографию. По результатам обследования специалисты выявили несколько случаев подозрения на новообразования в легких. Теперь эти пациенты будут направлены на консультацию к онкологу. Отмечу, что комплексные скрининг-исследования подобного рода дают развернутую диагностическую картину состояния здоровья человека», — уточнил министр.

Матвеев отметил, что что своевременное выявление заболевания лежит в основе успешного лечения.

«Я призываю всех внимательно относиться к собственному здоровью и здоровью близких, регулярно посещать специалистов, проходить обследования – диспансеризацию», — подчеркнул глава Минздрава Подмосковья.

Он заключил, что в случае возникновения подозрительных симптомов нужно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.