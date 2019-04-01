РИАМО - 1 апр. Управление делами президента РФ следит за ситуацией с отравлением детей в пансионате «Клязьма» в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС.

Ранее острый гастроэнтерит обнаружили у участников танцевального конкурса, который проходил в детском лагере в подмосковных Мытищах, всем заболевшим оказана медицинская помощь. Все необходимые противоэпидемические мероприятия, полную дезинфекцию в оздоровительном комплексе провели.

«Ситуация в оздоровительном комплексе «Клязьма» в связи с отравлением участников детского танцевального конкурса находится на особом контроле у руководства управления делами (УД) президента РФ, предпринимаются все возможные меры по установлению причин инцидента», – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, центр санэпиднадзора УД провел необходимые заборы материалов, связанных с водой, продуктами, а также сотрудниками, контактировавшими с детьми. Согласно исследованиям вода чистая, остальные результаты экспертиз будут готовы позже.

Она уточнила, что после первого обращения с жалобами на плохое самочувствие двух детей направляли в больницу, сейчас они уже выписаны. Остальным участникам группы организовали отдельное питание и размещение.

Предположительно, к врачам обратились 41 ребенок и 8 взрослых. По данному факту проводится доследственная проверка.