РИАМО - 1 апр. Уже 400 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения, всего до конца 2019 года эту выплату получат свыше 2,8 тысячи семей с детьми-инвалидами, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Ежегодная выплата в размере 13020 рублей предоставляется семьям, чей среднедушевой доход ниже 1,5 прожиточных минимумов, воспитывающих детей-инвалидов, обучающихся в школах, в том числе и на надомной форме обучения. Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

«Четыреста семей Подмосковья, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату в размере 13020 рублей», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Эта мера социальной поддержки детей-инвалидов была введена в прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В прошлом году выплату получили 2187 семей на сумму более 28 миллионов рублей.

До конца года выплата будет предоставлена в общей сложности более чем 2,8 тысячи семьям с детьми-инвалидами. Заявления на предоставление выплаты можно подать в управление социальной защиты населения до 29 ноября 2019 года.