РИАМО - 1 апр. В подмосковных Химках на прошедших выходных прошла 200-я социальная ярмарка «Ценопад», большой популярностью пользовались соления, консервированная и рыбная продукция, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В минувшие выходные в городском округе Химки прошла 200-я социальная ярмарка «Ценопад», на которой производители Московской области и соседних регионов представили широкий ассортимент продовольственной продукции и товаров повседневного спроса. За четыре года существования социальная ярмарка «Ценопад» стала визитной карточкой ярмарочных мероприятий Подмосковья и заработала хорошую репутацию», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, такие ярмарки для покупателей – это возможность приобрести качественный товар напрямую от производителя с минимальной наценкой. При этом практически всю продукцию перед покупкой можно продегустировать.

Большой популярностью у гостей ярмарки в Химках пользовались соления – продано 326 килограммов, консервированная продукция – более 2 тысяч штук, картофель – 340 килограммов, рыбная продукция (в том числе морепродукты) – реализовано 702 килограмма, орехи и сухофрукты – 334 килограмма, а также пельмени и вареники ручной работы.

В категории «Ценопадный продукт» было представлено более 35 позиций, к примеру морковь, свекла и картофель продавались по 40 рублей за килограмм, колбаса домашняя – 380 рублей, ливерка печеночная – 280 рублей, мойва крупная с икрой – 165 рублей, колбаса говяжья – 300 рублей за батон, барабулька – 200 рублей.

Также на ярмарке были представлены сувениры ручной работы – шкатулки, расписные тарелки, чашки, матрешки, изделия из стекла, вязаные веники, изделия гончарного ремесла, а также трикотаж, расписные платки, вязаные и шерстяные изделия.