РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Победителем IX этапа турнира по стрельбе из пневматической винтовки «Олимпийские резервы» в подмосковном Подольске стал Богдан Хмельницкий, в качестве приза он получил смартфон, сообщается в группе «Стрелковый Турнир «ОЛИМПИЙСКИЕ РЕЗЕРВЫ» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске с 25 по 30 марта проходил IX Общегородской призовой турнир по стрельбе из спортивной пневматической винтовки среди любителей «Олимпийские резервы». В рамках турнира стрельба производилась из спортивной пневматической РСР-винтовки «Пионер-145» на дистанции 10 метров. Подведение итогов, а также награждение призеров прошло 31 марта.

«Поздравляем победителей очередного этапа Общегородского призового турнира по стрельбе из пневматической винтовки среди любителей в возрасте от 25 до 50 лет. Всего в соревнованиях приняло участие 86 человек. Победителем стал Богдан Хмельницкий, который набрал 39 очков. Второе место занял Роман Шкарбаль с результатом 36 очков, а третье место занял Николай Степанов с результатом 34 очка», – говорится в сообщении.

Победитель получил смартфон Samsung-S6, а призеры – другие ценные подарки от спонсоров.