РИАМО - 1 апр. Наиболее аллергенным продуктом остается рыба, несмотря на то, что в последнее время перечень пищевых аллергенов увеличился за счет экзотических фруктов, сообщила в интервью РИАМО член координационного совета главных внештатных специалистов Минздрава Подмосковья, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, врач высшей квалификационной категории консультативно-диагностического отделения МОНИКИ Наталья Морозова.

«Что до пищевых аллергий, то количество аллергенов выросло – мы стали есть, например, экзотические фрукты. При этом по-прежнему наиболее аллергенной является рыба», - сказала Морозова.

Говоря о сезонной аллергии на пыльцу, она отметила, что 25-30 лет назад люди чаще страдали аллергией на злаковые травы, а теперь – на березу.

«Возможно, это связано с природными катаклизмами, или же с тем, что зимы снежные, почва влажная, и деревья дружно зацветают», - считает врач.

По словам Морозовой, в начале и середине XX века поллинозом страдали в основном горожане. Сейчас сельские жители болеют аллергией наравне с обитателями городов, поскольку в сельском хозяйстве теперь используются химикаты.

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