РИАМО - 1 апр. Сильные порывы ветра до 18 метров в секунду зафиксировали днем в понедельник в новой Москве, на других территориях столицы порывы усилились до 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачно с прояснениями, местами слабые осадки (снег, крупа), порывы северо-западного ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – плюс 3,3-3,8 градуса; Северном – плюс 2,9-3,5 градуса, Северо-Восточном – плюс 2,1-4,6 градуса, Восточном – плюс 3,5-4,6 градуса, Юго-Восточном – плюс 2,7-4,1 градуса, Южном – плюс 3-3,9 градуса, Юго-Западном – плюс 2,5-3,2 градуса, Западном – плюс 0,9-3,2 градуса, Северо-Западном – плюс 2,9-3,3 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде идет слабая крупа, температура составляет плюс 2,5 градуса. В новой Москве идут слабые осадки преимущественно в виде снега. Температура составляет плюс 2-5,7 градуса, местами порывы ветра до 18 метров в секунду.

Вечером в Московском регионе местами пройдет слабый снег. В столице будет плюс 1-3 градуса, в Подмосковье – 0 – плюс 5 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.