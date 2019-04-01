РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 апр. Сотрудники полиции в Королеве изъяли у местного жителя более 157 граммов наркотиков, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя. По месту жительства мужчины в арендованной квартире, расположенной в одном из домов на улице Исаева городского округа Королев, были обнаружены и изъяты 3 стеклянные банки с веществом растительного происхождения.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной), весом более 157 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», – отмечается в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.