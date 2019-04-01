РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 апр. Управляющая компания «МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска предупредила горожан о мошенниках, которые под видом представителей УК проводят опросы и предлагают поменять окна, сообщается в группе управляющей организации в соцсети «ВКонтакте».

«Мошенники продолжают действовать в микрорайоне Климовск Подольска. Так, от имени управляющей организации МУП «СЕЗ» они предлагают поменять окна, проводят якобы опрос о необходимости заменить инженерные коммуникации, сантехнику и так далее. Уважаемые жители! Не верьте этим преступникам. Ни МУП «СЕЗ», ни управление теплоснабжением, ни «Водоканал» не проводят никакие акции», – говорится в сообщении.

Ремонтные работы общедомового имущества выполняются в рамках договора управления, дополнительная плата за проводимые работы не взимается. Капитальный ремонт выполняется в соответствии с долгосрочной программой Фондом капитального ремонта Московской области согласно определенному фронту работ.

Жителей муниципалитета просят не открывать мошенникам дверь и не вступать с ними в диалог.