РИАМО - 1 апр. Начало сезона аллергии на пыльцу в Московском регионе ожидается в середине апреля – мае, однако из-за погоды эти сроки могут сдвигаться, сообщила в интервью РИАМО член координационного совета главных внештатных специалистов Минздрава Подмосковья, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог, врач высшей квалификационной категории консультативно-диагностического отделения МОНИКИ Наталья Морозова.

«Сезонная аллергия, вызываемая пыльцой растений (поллиноз), в Московском регионе начинается с цветением деревьев группы березовых – березы, ольхи, лещины. Это середина апреля – май. Но так как погода непредсказуема, начало сезона может «гулять». Длится сезон аллергии все теплое время года», - сказала Морозова.

Она добавила, что многие люди страдают аллергией на пыльцу сложноцветных, к которым относятся одуванчики. Их цветение приходится на конец мая – начало июня.

«Затем наступает вторая волна обострения, когда цветут сложноцветные сорняки вроде полыни, это конец июля – начало сентября. В июне-июле – пора аллергенных злаковых и газонных трав: овсяницы, мятлика и прочих», - добавила специалист.

По ее словам, в основном у людей аллергия только на определенный вид пыльцы, поэтому острый период не такой длительный. Однако остаточные явления могут сохраняться и после цветения, когда ветер доносит пыльцу из южных регионов.

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