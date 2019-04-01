РИАМО - 1 апр. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий Одинцовского городского округа, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (1 апреля 2019 года – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 16 ноября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: деревня Митькино Одинцовского городского округа», – говорится в документе.

Кроме того, карантин снят на территории округа от южной границы дачного поселка Лесной Городок до северной границы села Знаменское, далее на запад вдоль границы Одинцовского округа до западной границы деревни Ягунино, далее до южной границы деревни Сивково, и далее на восток вдоль границы Одинцовского округа до южной границы дачного поселка Лесной Городок.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.