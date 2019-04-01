РИАМО – 1 апр. В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) подмосковных Котельников за прошедшую неделю поступило 265 вызовов, сообщается в группе службы в соцсети «ВКонтакте».

«С 25 марта по 1 апреля в МКУ «ЕДДС Котельники» поступило 265 вызовов, из них 33 были хулиганскими или ложными», – говорится в сообщении.

Более 70 обращений касались вызова скорой помощи, 28 – полиции и 1 – пожарной службы. Еще четыре вызова касались ГИБДД. Помимо этого, было 59 справочных вызовов.