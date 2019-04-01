РИАМО - 1 апр. Пользователи социальных сетей из Подмосковья и Москвы назвали прошедший в понедельник в регионе град первоапрельской шуткой и призвали зиму уходить.

В понедельник в Подмосковье и столице местами прошел град.

«Интересно, только в моей реальности сегодня град?! Или это небо ржет до слез и осыпает нас своими дарами, чтобы мы тоже не расслаблялись? А то, понимаешь, весну придумали вчера... плюс 15, солнышко, ага, а вот вам и весна, дорогие мои! С Днем дурака!» — написала пользователь nataliasienko в Instagram.

Другие пользователи публиковали фото и видео града и снегопада, сокрушаясь по поводу возвращения зимы.

«А у нас тут вот. Первое апреля, погода шутит. А где-то сейчас магнолии цветут», — отметила в Instagram Марина из Наро-Фоминского округа, разместив видео с градом.

Другие пользователи написали, что погода умеет удивлять.

«Честно, я уже просто ржу с этой погоды. Вчера плюс 16, весна, сегодня плюс 2, зима, снег. Может, это просто первоапрельская шутка? Хочется уже тепла и солнышка. Весна приди», — пожаловалась пользователь m.k.n_13.

Пользователь pingwiner пожалел о том, что слишком рано сменил зимнюю резину на своем автомобиле на летнюю.

«С первым апреля, друзья!» — написала москвичка Елена Козырева в Instagram, опубликовав видео со снегопадом.

Фото и видео с градом и снегопадом опубликовали и другие пользователи из Балашихи, Химок и Москвы.

В начале этой недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое похолодание, тепло вернется в регион к 4 апреля. На выходных температура может подняться до плюс 14 градусов.