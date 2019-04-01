РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 апр. Бесплатные лекции в рамках проекта «Школа мам» пройдут в родильном доме подмосковного Королева в апреле и мае текущего года, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

На бесплатных лекциях будущие мамы могут узнать о внутриутробном развитии малыша, питании во время беременности, необходимых обследованиях, восстанавливающих упражнениях и многом другом.

«Приглашаем будущих мам посетить занятия «Школы мам» в Королевском родильном доме. Третьего апреля с 16:00 до 17:00 пройдут лекции врача акушера-гинеколога Светланы Мишениной «Образ жизни, питание будущей мамы», «Внутриутробное развитие малыша и изменения в организме женщины, связанные с беременностью», «Наблюдение в ЖК. Основные обследования. Что, когда, зачем?», «Срок беременности и родов», «Питание во время беременности. Водный баланс. Витамины», «Нормы набора веса во время беременности», «Упражнения для восстановления мышц тазового дна» и другие», – сказал собеседник агентства.

Старшая акушерка родового отделения Айдана Джашеева 10 апреля с 16:00 до 17:00 расскажет о признаках начала родов, их этапах, о «мягких» родах в Королевской больнице. В это же время 17 и 24 апреля лекции прочитает акушерка высшей квалификационной категории Ольга Суворова, на занятиях которой будущие мамы смогут правильно научиться дышать.

Об уходе за новорожденным 8 мая расскажет заведующая отделением новорожденных Анна Медведева, 15 мая консультант по грудному вскармливанию Анжелика Бинкина расскажет о кормлении грудью.

Все занятия проходят в конференц-зале Королевского родильного дома (2 этаж). Вход через женскую консультацию. Обязательна предварительная запись по телефону: 8(915)395-98-31. В сообщении нужно написать фамилию, имя, отчество с пометкой «Школа мам».