РИАМО - 1 апр. Компания «Май» планирует начать инновационное производство пакетированного чая в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Исток» в подмосковном Фрязине, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Экспертный совет ведомства одобрил бизнес-план ООО «Май», которое планирует стать резидентом особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток» в городском округе Фрязино.

«Компания уже в ближайшее время приступит к разработке технологии по улучшению качественных характеристик пищевых продуктов при обработке СВЧ-полями и дальнейшей организации производства чайной продукции», – говорится в сообщении.

СВЧ-установка, которая будет разработана в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), будет применяться для сушки, нагрева и стерилизации чайного сырья, фруктово-травяного сырья, сухих круп и другого сырья с низким содержанием влаги.

«В дальнейшем компания намерена выпускать 225 тонн чайной продукции в месяц. Сумма инвестиций в разработку установки и запуск производства составит свыше 677 миллионов рублей, будет создано 85 рабочих мест», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что также экспертный совет утвердил еще один бизнес-план будущего резидента ОЭЗ «Исток». ООО «Амбрелла Индастриал» намерено создать производственный комплекс по выпуску изделий технического назначения из драгоценных металлов для нужд АО «НПП «Исток» имени Шокина», входящего в холдинг «Росэлектроника».

Выпускаемая продукция будет предназначена для производства радиоэлектронных компонентов и выступает в качестве припоя, токопроводящих покрытий, контактов, проводников.