РИАМО - 1 апр. Функциональные и кадровые изменения произошли в руководстве ПАО «Газпром», в частности, заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов перешел на государственную службу, сообщает Газета.ru.

«Заместитель председателя правления Андрей Круглов освобожден от должности из-за перехода на государственную службу», – говорится в сообщении.

Помимо этого, новые должности получили восемь человек. Заместителем председателя правления по вопросам стратегического развития, долгосрочного планирования и контроля инвестиционной программы, закупочной деятельности теперь стал Олег Аксютин. Виталия Маркелова назначили заместителем председателя правления по производственному блоку.

Новым заместителем председателя правления, курирующим вопросы внешнеэкономической деятельности, стала Елена Бурмистрова. Управляющим директором GAZPROM Germania GmbH назначен Игорь Федоров, а членом правления и начальником департамента 104 будет Сергей Кузнец.